الناطق باسم الجيش الوطني الليبي..نتوقع السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة

قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد احمد أنه يتوقع السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة، معتبرا أن الأمر الوحيد الذي قد يمنع ذلك تدخل خارجي.
وقال المسماري خلال ندوة صحفية عقدها منذ قليل و يثتها قناة العربية ان المشير "حفتر يتوقع السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعهم هو التدخل الخارجي. وحتى الآن، من المستحيل الخلاف على تفوق القوة العسكرية لحفتر".
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