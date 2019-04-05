بارزاني فى الأردن بدعوة من الملك عبدالله الثاني

وصل الزعيم الكردى مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان بدعوة رسمية من الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الاردنية الهاشمية، للمشاركة في أعمال النسخة العاشرة من المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت.

كان شقيق ملك الأردن والمستشار السياسي الأعلى له، فيصل بن الحسين في استقبال بارزاني والوفد المرافق له؛ وشهد الاستقبال رفع العلمين الخاصين بالمملكة والإقليم.

ويعقد بارزاني خلال الزيارة اجتماعاً مع الملك عبدالله الثاني في القصر الملكي الأردني حيث ستقام مراسم رسمية هناك، لمناقشة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي الدول الأخرى، بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى التي تنطلق غداً في منطقة

العقبة وتستمر ليومين.

الزيارة هي الثانية من نوعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أجرى بارزاني، زيارة مماثلة إلى الأردن تلبية لدعوته في كانون الثاني.

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وتعقد النسخة العاشرة من المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الإقليمية تحت عنوان "بناء نظم جديدة للتعاون" في البحر الميت خلال الفترة بين ٦ و ٧ أبريل الجارى؛ وتضم محاور أربعة رئيسة تندرج تحت مفهوم التطوُّرات الاقتصادية العالمية، والبحث عن نموذج اقتصادي جديد يتناسب مع الإرهاصات الاقتصادية العالمية، وخاصة في مجال تعدُّد المفاهيم حول تحرير التجارة ودورها، وبروز سياسات مقاومة للانفتاح والتحرُّر

الاقتصادي غير المشروط.

كما يبحث المنتدى الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات التأقلم مع مقوماتها بمشاركة نحو 1000 شخصية من 50 دولة حول العالم.

ويضم الوفد المرافق للزعيم الكردي مسعود بارزاني، فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، و فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم، و الدكتور اوميد صباح و سرور بيداوي مستشاري الزعيم بارزاني.

وقال شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة، إن الزيارة تؤكد متانة العلاقات بين الملك عبدالله و الزعيم مسعود بارزاني، ودعم الأردن للعراق و الإقليم، وأن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخص العراق؛ و آخر المستجدات في المنطقة؛ وسبل تطوير العلاقات بين الجانبين؛ أمور أساسية مستهدفة.

وأضاف حبيب؛ أن العلاقات الأردنية الكردستانية تاريخية و قديمة وداعمة لثقافات ومصالح شعوب المنطقة كافة؛ بما للزعيم الكردى والملك الأردنى من تاريخ ومواقف مؤيدة للحقوق والحريات.