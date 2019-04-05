أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن مجموعة من 13 لاجئا سوريا وعراقيا بينهم ستة أطفال وصلت إلى البرتغال لإعادة توطينهم هناك.
وأشارت المنظمة -في بيان اليوم الجمعة- إلى أن القادمين الجدد هم أول من تتم إعادة توطينهم في البرتغال من تركيا التي كانوا قد فروا إليها هربا من الصراع في بلدانهم الأصلية ضمن برنامج إعادة التوطين الذي تدعمه المنظمة ومفوضية اللاجئين في البرتغال لعامي 2018 و2019.
من دمشق وحلب في سوريا وأفرادا من العراق وحيث ستنضم العائلات إلى اقاربهم الذين يعيشون بالفعل في البرتغال، وأنها ومن خلال مكاتبها في تركيا والبرتغال تدعم حكومة الأخيرة للوفاء بالتزامها باستقبال ألف و10 لاجئ بحلول شهر أكتوبر من العام الحالي.
وأكدت أن المجموعة تشمل ثلاث عائلات
ولفتت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يصل أكثر من 40 لاجئا من تركيا في إطار
وذكر البيان أن السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البرتغال تقوم بدعم اللاجئين الذين يصلون من خلال هذا البرنامج والذين سيتم تقديم الدعم الأولى لهم من خلال الإسكان والاحتياجات الأساسية أثناء تعلمهم اللغة البرتغالية كما سيحصل اللاجئون على الرعاية الصحية والتعليم فضلا عن التدريب المهني.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول مجموعة لاجئين سوريين وعراقيين من تركيا إلى البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.