فرنسا تؤكد عزمها فرض ضريبة على شركات الانترنت العملاقة

أكدت فرنسا اليوم "الجمعة" عزمها فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة رغم تحذيرات الولايات المتحدة.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير وفقا لقناة "فرانس 24" خلال اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في رومانيا أن التخلي عن مشروع قانون الضرائب الذي قدم في

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6 مارس ليس واردا مؤكدا تصميم بلاده على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية.



ولفت إلى أن كل الدول تتخذ قراراتها المتعلقة بالضرائب بحرية وبشكل سيادي وذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية مايك

بومبيو الذي حث فرنسا على العدول عن فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت.



وأشار إلى أن تلك الضريبة سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في مارس أن الولايات المتحدة تعترض على الضرائب التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية واصفة إياها بضرائب "تمييزية".