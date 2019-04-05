مقتل عدد من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من بينهم قيادات بارزة اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع اليمنية.
وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن المواجهاتاندلعت عقب محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع الجيش في مناطق (وينان)، (الحمراء)، (صولان)، و(القهرة) بمنطقة مريس حيث أحبطت قوات الجيش محاولة التسلل وأجبرت عناصر
وأشار "سبتمبر نت" إلى مدفعية الجيش اليمني استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت قادمة إلى منطقة المواجهات ما أسفر عن تدمير دبابتين وعربة (بي أم بي) وطقمين.
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