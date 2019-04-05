مقتل عدد من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من بينهم قيادات بارزة اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع اليمنية.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن المواجهات

اندلعت عقب محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع الجيش في مناطق (وينان)، (الحمراء)، (صولان)، و(القهرة) بمنطقة مريس حيث أحبطت قوات الجيش محاولة التسلل وأجبرت عناصرالميليشيا على التراجع والفرار، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا من بينهم 4 من القيادات الميدانية البارزة.



وأشار "سبتمبر نت" إلى مدفعية الجيش اليمني استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت قادمة إلى منطقة المواجهات ما أسفر عن تدمير دبابتين وعربة (بي أم بي) وطقمين.