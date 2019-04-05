الأمين العام للأمم المتحدة : أغادر ليبيا وأنا أشعر بقلق كبير

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عقب لقائه قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، قلقه العميق من الوضع في ليبيا، آملا بتفادي مواجهة دامية في طرابلس.
وقال جوتيريش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" بعد اللقاء مع حفتر المنعقد في قاعدة الرجمة قرب مدينة بنغازي شرق البلاد: "أغادر ليبيا
وأضاف غوتيريش: "أن الأمم المتحدة متمسكة بمساعدة التسوية السياسية، كما هي متمسكة، وأيا كانت تطورات الأحداث، بدعم الشعب الليبي".
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