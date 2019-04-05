جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة العودة في غزة

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، آلاف الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة أهالي القطاع إلى المشاركة بكثافة في فعاليات اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "تضحيات شعبنا لن تضيع هدراً"، وأنها ستواصل "الطريق حتى الحرية والعودة، وإنهاء الحصار الظالم ورفع المعاناة عنه وتحقيق أمانيه بحياة حرة وكريمة".

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وسقط أكثر من 270 شهيداً وجرح أكثر من 24 ألفاً آخرين في قطاع غزة برصاص جنود الاحتلال منذ مارس 2018 عندما بدأت مسيرات العودة تخرج كل جمعة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيداً تخلله قصف من جيش الاحتلال لمواقع في غزة وإطلاق صواريخ من القطاع على تل أبيب.

إلا أن وساطة مصرية أدت إلى التهدئة.