توجيه 49 تهمة لمنفذ هجوم نيوزيلندا

مثل الأسترالي برينتون تارانت أمام محكمة في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، حيث وجهت له 49 تهمة قتل إضافية في مسجدين الشهر الماضي.

وفي هجوم تم بثه مباشرة على فيسبوك استهدف مسلح يحمل أسلحة نصف آلية المسلمين خلال صلاة الجمعة في كرايست شيرش في 15 مارس مما أدى إلى مقتل 50 مصلياً وإصابة عشرات الأشخاص.

ووجهت المحكمة له أيضا 39 اتهاماً بالشروع في القتل وكان قد اتهم بجريمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم.

وأمر قاضي المحكمة العليا تارانت بالخضوع لتقييم لتحديد مدى سلامة قواه العقلية لمحاكمته. ولم يُطلب منه تقديم دفوع.

وكان قد تم نقل تارانت إلى السجن الوحيد المحاط بإجراءات أمنية مشددة في نيوزيلندا والواقع في أوكلاند ومثل أمام محكمة كرايست شيرش العليا من خلال ربط بالفيديو.

وتقرر بقاء تارانت قيد الحبس حتى 14 يونيو .

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