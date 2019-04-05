كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يتوقع عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لافتاً إلى أنه لن يتم رفع أي عقوبات بدون أن تتخلى بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.

وكان ترامب قطع بشكل مفاجئ القمة الأخيرة له مع كيم في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير (شباط) الماضي، حيث فشل الجانبان في الاتفاق بشأن نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية.

وسيتوجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي يفضل علاقات أفضل مع بيونغ يانغ، إلى واشنطن للقاء ترامب خلال يومي 10 و11 أبريل الجاري.

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ورداً على سؤال حول عقد قمة ثالثة، قال بومبيو على قناة سي بي إس الإخبارية الأمريكية اليوم: "أنا واثق من حدوث ذلك".

وأضاف "خرجنا من هانوي، ولدينا فهم أعمق لبعضنا البعض، ونعرف مسبقاً أن الأمر سيستغرق فترة من الزمن".

وقال بومبيو إنه ليس من الواضح متى سيجرى عقد مثل هذا الاجتماع، ولكنه شدد على أن القنوات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لا تزال مفتوحة، على الرغم من الخطاب العدائي الصادر من نظيره في بيونغ يانغ.