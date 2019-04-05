كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بمعاقبة المكسيك بسبب تهري بالمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة بفرض "عقوبة اقتصادية" على المكسيك لدخول المخدرات إلى الولايات المتحدة وفرض تعريفة بنسبة 25% على السيارات المكسيكية إذا توقفت الدولة المجاورة عن ترحيل من لا يحملون وثائق في حدودها مع جواتيمالا.

وكتب ترامب على موقع التواصل تويتر :"أفكر في تقديم عقوبة اقتصادية على 500 مليار دولار من المخدرات غير المشروعة، التي يتم إرسالها والاتجار بها في المكسيك وعبر حدودنا الجنوبية.. يموت أكثر من 100 ألف أمريكي كل عام، فضلاً عن تدمير العديد من الأسر!".