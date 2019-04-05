كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تدعو لضبط النفس ووقف العمليات العسكرية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، روسيا تضم صوتها إلى دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العمليات العسكرية في ليبيا، وخاصة هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تقوم الأطراف المعارضة للجيش الوطني الليبي، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بتعبئة قواتها وسحب التعزيزات. هناك تهديد حقيقي بالمواجهة المسلحة الواسعة النطاق".

وتابع البيان "الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قد أعرب بالفعل عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، وحث على الامتناع عن التصريحات القاسية ووقف العمليات العسكرية. ونحن [روسيا] ننضم إلى هذا النداء".

Advertisements

وأمر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية، طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كم جنوب طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس، فائز السراج.

وتمثل التطورات انتكاسة للأمم المتحدة والدول الغربية التي تحاول الوساطة بين السراج وحفتر، اللذين اجتمعا في أبوظبي الشهر الماضي، لبحث اتفاق لتقاسم السلطة، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، الجمعة، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن من طرابلس التي وصلها الأربعاء الماضي، أن الأولوية للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي.