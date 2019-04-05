كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تفوز في نزاع مع كييف بمنظمة التجارة العالمية حول عبور البضائع الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت موسكو بنزاع مع كييف أمام منظمة التجارة العالمية بشأن عبور البضائع الأوكرانية، اليوم، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم".

وحاولت أوكرانيا الطعن في تقييد عبور بضائعها عبر الأراضي الروسية، الذي تم تقديمه في 1 يناير 2016.

ووفقًا للصحيفة، لم تعترف منظمة التجارة العالمية بهذا التقييد باعتباره انتهاكًا لأن الوضع السياسي غير المستقر في أوكرانيا في عامي 2014 و 2015 خلق تهديدات خطيرة للأمن القومي الروسي.

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ويدعم هذا القرار الحجج الروسية في نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات برفع التعريفات على الصلب والألومنيوم رداً على موقفها ضد كييف، وفقا لوزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، والآن تحاول السلطات الأمريكية شرح هذه الخطوة بالضبط مع ضرورة حماية الأمن القومي".