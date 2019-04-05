كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقاش سياسى يتحول إلى شجار بالكراسى على الهواء فى جنوب أفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انحدر نقاش مباشر على الهواء حول الانتخابات التلفزيونية إلى حالة من الفوضى، حيث ألقى أعضاء الأحزاب المتنافسون، الكراسى على بعضهم البعض خلال شجار ضخم في جنوب إفريقيا.

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ويمكن رؤية أعضاء حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية وهم يلقون مقاعد بلاستيكية وتوجيه اللكمات إلى منافسيهم خلال البث من "هوت باى" إحدى ضواحى كيب تاون، اليوم الجمعة.

اجتمع السكان في مركز هانجبرج الرياضى والترفيهي للتحدث إلى قادة الأحزاب السياسية قبل انتخابات 2019.

وليس من الواضح تمامًا ما الذي أشعل العنف، على الرغم من أن جنوب إفريقيا قد ذكرت أنه ربما كان رد فعل على التفضيل المتصور الذي أبدته المذيعة سكينا كامويندو.