كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات عنيفة على بعد 25 كم من العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر محلية من منطقة غريان الليبية، نشوب اشتباكات عنيفة في منطقة الهيرة، الرابطة بين طرابلس وغريان.

وأضافت المصادر، اليوم الجمعة، أن المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات تبعد عن العاصمة، نحو 25 كم.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أنه لن يتم إيقاف العملية العسكرية حتى الانتهاء منها بشكل كامل، مشيراَ إلى أن التقدم نحو طرابلس يجري بخطى بطيئة، ولكن ثابتة.

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وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة، طرابلس.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية الحدث"، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأفاد مصدر محلي في طرابلس الليبية، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة الآن بين القوات المسلحة الليبية (الشرق الليبي) مع قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق (الغرب الليبي) جنوب العاصمة، طرابلس.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "اشتباكات عنيفة الآن تشهدها مناطق سوق الخميس أمسيحل واسبيعة، بين كتيبة 22 القادمة من ترهونة، والتابعة لقوات الجيش الليبي مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس".