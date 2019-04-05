الجامعة تنزل غرامات مالية ثقيلة على الوداد وعدد من الأندية بسبب جماهيرها

دأنزلت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة، بعدد من الأندية، وذلك بعد مباريات الجولة 23 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، أبرزها غرامات مالية ثقيلة سلطت على الوداد البيضاوي، سريع واد زم، أولمبيك آسفي، وأولمبيك خريبكة، بسبب جماهيرها.

وأصدرت اللجنة، بلاغا رسميا، عقب اجتماعها مساء أمس الخميس، تؤكد فيه اتخاذها القرارات العقابية التالية:

بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول:

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* الجولة 22 :

+ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، خلال المباراة التي جمعته بنادي الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، خلال المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

* الجولة 23 :

+ توقيف حمزة بوسدرة، لاعب فريق يوسفية برشيد لمباراة واحدة لطرده خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

+ توقيف العربي الناجي، لاعب فريق نهضة بركان لمباراة واحدة لطرده خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي سريع واد زم مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، خلال المباراة التي جمعته بنادي المغرب التطواني، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي أولمبيك اسفي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، خلال المباراة التي جمعته بنادي شباب الريف الحسيمة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق أولمبيك اسفي مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الثاني:

* الجولة 26:

+ توقيف الشرقي البحري، لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 750 درهما، وذلك بعد طرده خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة أتليتيك الزمامرة، وذلك بناء 85 من قانون العقوبات.

+ توقيف نور الدين المتطوع، لاعب فريق نهضة أتليتيك الزمامرة لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 750 درهما، وذلك بعد طرده خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب الفاسي، وذلك بناء 85 من قانون العقوبات.

+ توقيف دجيدجي فرانك كيزا، لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراة واحدة لطرده خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي نهضة أتليتيك الزمامرة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق نهضة أتليتيك الزمامرة مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 5 انذارات مع طرد خلال المباراة التي جمعته بنادي المغرب الرياضي الفاسي وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق النادي السالمي مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي الراسينغ الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الاتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي جمعية سلا، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.