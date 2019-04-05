الجلسة الأخيرة.. إنطلاق محاكمة المهداوي ومعتقلي حراك الريف

انطلقت ، زوال اليوم الجمعة، محاكمة كل من حميد المهداوي، ومعتقلي حراك الريف، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ومن المفترض أن تكون جلسة اليوم الأخيرة، بعد سلسلة من الجلسات الاستئنافية السابقة.

وعرفت الجلسة حضور حميد المهداوي من أجل كلمته الأخيرة، بينما غاب معتقلي الحراك المرحلين إلى سجن عكاشة، الذين فضلوا التشبث بموقفهم السابق، وهو عدم حضور المحاكمة، والتي اعتبروها صورية فقط.

أيضا، عرفت هذه الجلسة الاستئنافية حضور أمني مكثف، وعدد من ممثلي سفارات كل من هولندا، وألمانيا، بالإضافة إلى قيادات العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنظمة المحامين الكبار، وعائلات كل من المهداوي ومعتقلي الحراك.

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الحزن هنا في محكمة الاستئناف سيد المكان؛ فهو القاسم المشترك بين أفراد عائلات المعتقلين، الكل في لحظة ترقب، من أجل سماع الأحكام الاستئنافية والتي من المفترض أن تصدر بعد ساعات قليلة فقط.

وقالت بشرى الخونشافي، زوجة المهداوي، في حديثها مع “اليوم 24” إنها “تحاول أن تكون متماسكة، فالأمر صعب جدا عليها، كما على باقي أفراد العائلة”، مضيفة “أتمنى الليلة سماع خبر مفرح “.

يشار إلى محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت أحكاما ابتدائية تراوحت ما بين سنة سجنا نافذة و20 سنة على المعتقلين، السنة الماضية، كما قضت ب3 سنوات سجنا نافذة في حق المهداوي، بتهم تمس أمن الدولة.