عمور و”لايك” البوليساريو: أعداء النجاح يتربصون بي..والصحراء مغربية

استنكر الفنان المغربي حاتم عمور، اليوم الجمعة، إنتشار صورة وصفها ب”المفبركة”، على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تتهمه بوضع “لايك” لتعليق يعادي الوحدة الترابية للمغرب.

عمور نفى في حديث مع “اليوم 24″، الخبر جملة وتفصيلا، موضحا أنه أصبح في مرمى نيران أعداء النجاح لتشويه صورته في عز النجاح الذي يحققه بعمله الغنائي الجديد “بلا عنوان”.

وقال عمور :”لا يمكن نهائيا أن أضع إعجابا لتعليق مثل ذلك الذي يروج”، مستغربا الفبركة التي تحاول المساس بسمعته، وأضاف :”الصحراء مغربية وستبقى مغربية.. وديما مغرب و viva Morocco”.

هذا، ويروج منشور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يحاول توريط عمور، وإظهاره كأنه وضع إعجاب لتعليق فيه رايات الكيان الوهمي “البوليساريو”.