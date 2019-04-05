الإصابات تسقط “الأسود” تباعا قبل “كان” مصر.. أمرابط يتعرض للإصابة ويشخصها في البرتغال

توالت أخبار الإصابات داخل المنتخب المغربي لكرة القدم، وذلك بعد انضاف نور الدين أمرابط، إلى قائمة نجوم “الأسود” الذين تعرضوا للإصابة، في الفترة الأخيرة، في المباراة التي جمعت فريقه، أمس الخميس، بالرائد، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن أمرابط سينتقل صوب الديار البرتغالية، من أجل عرض إصابته على أحد الأطباء المتخصصين، تحديد مدى خطورتها، وكذا الفترة المحتملة لغيابه عن الملاعب.

ويأمل الناخب الوطني، هيرفي رونار، وكذا عشاق “أسود الأطلس”، ألا يكون تشخيص الإصابة سلبي للغاية، وأن يخضع لعملية جراحية قد تغيبه عن الملاعب لفترة طويلة، كما حدث مع أشرف حكيمي، وقد تحول أيضا دون مشاركته في نهائيات “كان” 2019 القادمة في مصر.

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ومن المرتقب أيضا، أن يحل عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي في البرتغال، من أجل متابعة الحالة الصحية لأمرابط، والتوصل بتقرير شامل عن إصابته، وذلك بناء على تعليمات من رئيس الجامعة، فوزي لقجع، الذي طلب منه متابعة الحالية الصحية للمصابين قبل نهائيات “كان” مصر القادم.

ويعتبر أمرابط، من بين أبرز العناصر الوطنية، التي يراهن عليها رونار كثيرا قبل نهائيات كأس إفريقيا القادمة، وقد غاب عن مباراة الأرجنتين الودية الأخيرة، بسبب الإصابة أيضا.

ويضع رونار يده على قلبه، قبل حوالي 80 يوما من انطلاق منافسات كأس إفريقيا للأمم، وذلك بعد خضوع حكيمي لعملية جراحية وغيابه عن الميادين لفترة طويلة، بالإضافة إلى تعرض يوسف النصيري وعبد الإله الحافيظي للإصابة، وهو الأمر الذي يخشى أن يتكرر أيضا مع نور الدين أمرابك، وأسماء أخرى تشكل العمود الفقري للمنتخب الوطني.