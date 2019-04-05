تفاصيل مروعة عن محاولة إجهاض في سطات.. رأس الجنين سقط أرضا والجسد ظل في بطن الأم!

تعرضت شابة بمدينة سطات، لنزيف حاد بعد وفاة جنين في بطنها أثناء تخلصها منه، بإجهاضه مساء أمس الخميس، بأحد المنازل بحي السماعلة، بعدما أنفصل رأس الجنين عن جسده، والذي بقي في بطن الأم.

مصادر “اليوم 24” أفادت أن محاولة شابة حديث الزواج، التخلص من حملها بإستعمال أقراص طبية بسبب عدم قدرتهم المادية على الإنجاب، خصوصا أن الحمل كان قبل الزواج، حيث تحولت عملية الإجهاض إلى مأسات حقيقية.

وأضاف المصدر ذاته، أن محاولة الزوج مساعدة زوجته في التخلص من الجنين، أدت الى فصل رأس الجنين عن جسده، وبقاء الجسد برحم الأم، الشيء الذي توجب معه نقلها على وجه السرعة إلى قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسطات في حالة حرجة.

وأكدت المصادر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الحادث، حيث تقرر وضع الزوج رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل معرفة ظروف وملابسات القضية، في حين لازالت الزوجة ترقد في المستشفى لتلقي العلاج .