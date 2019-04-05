الفرق العربية بالممتازة تستهل البلاي أوف السفلي بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرط فريق أخاء الناصرة بنقطتين بتعادله في مباراته البيتية أمام هبوعيل مرمورق بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن افتتاحية مباريات البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، حيث سنحت فرصا عديدة للتسجيل أمام الفريق المضيف إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 افتتح أخاء الناصرة باب التسجيل بواسطة لاعبه ألون بوزورغي، ثم في الدقيقة 82 جاء هدف التعادل في مرماه لصالح الفريق الضيف.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري والأول في البلاي أوف السفلي.

وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل عكا يوم الجمعة القادم.

هـ. إكسال يتعادل في مباراته الخارجية

تعادل فريق هبوعيل إكسال في مباراته الخارجية أمام هبوعيل ريشون لتسيون بنتيجة هدف لكل منهما، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وسجل الفريق الكسلاوي هدف السبق في المباراة بواسطة لاعبه تسيون تسيماح في الدقيقة 43، ثم في الدقيقة 45 اقتنص الفريق الخصم هدف التعادل من ضربة جزاء.

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وحاول هبوعيل إكسال حسم المباراة لصالحه بعدما سنحت أمامه فرصا تهديفية في الشوط الثاني، إلا أنه لم ينجح في ذلك وانتهت المباراة دون أي تغيير على نتيجة الشوط الأول.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء.

وسيحل الفريق الكسلاوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مرمورق يوم الجمعة القادم.

أبناء اللد يقع بكمين التعادل

وقع فريق أبناء اللد في فخ التعادل أمام هبوعيل بيتح تيكفا، بعدما افترقا بنتيجة التعادل السلبي 0-0 في المباراة التي استضافها الأخير على ملعبه.

ووصل الفريق اللداوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن المركز المؤهل للبقاء.

هذا، وسيستضيف الفريق اللداوي في مباراته القادمة نظيره هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة المقبل.