مصرع شاب من البعينة النجيدات في حادث طرق قرب حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب تيسير علي حمودة، مصرعه، اليوم، الجمعة، في حادث طرق مروّع، في شارع 22، قرب كريات آتا.

والفقيد يبلغ من العمر 18 عامًا، ومن قرية البعينة النجيدات.

واصطدمت دراجة الشاب النارية بسيارة ركنت على الجانب الأيمن من الشارع، ما أدّى إلى مصرعه على الفور.

وتخيّم أجواء من الحزن والأسى في البعينة نجيدات، على الشاب الذي يعرف بسمعة طيبة في البلدة.