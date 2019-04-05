انت الان تتابع تفاصيل خبر 83 إصابة في قمع الاحتلال لمسيرات العودة على حدود غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 06:50 مساءً - أصيب 83 فلسطينياً، اليوم الجمعة، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي دخلت عامها الثاني على التوالي شرقي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، في حسابه على "فيسبوك" إن 83 إصابة بجراح مختلفة وصلت مستشفيات قطاع غزة.

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وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بالتدفق اليوم على الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في مسيرات العودة تحت شعار "انتصار الكرامة".

بدورها، قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: إن "دماء الشهداء وجراح المصابين أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها، وبإذن الله تكون هذه الدماء نوراً يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والحصار والاحتلال".

وأضافت الهيئة في بيان لها: إن "تضحيات شعبنا لن تضيع هدراً، وإنها ستواصل الطريق حتى الحرية والعودة، وإنهاء الحصار الظالم ورفع المعاناة عنه وتحقيق أمانيه بحياة حرة وكريمة".

وقالت الهيئة: "إن الواجب يفرض علينا الاستجابة لهذا الصوت والنداء بتحقيق الوحدة الوطنية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل التحديات".

يشار إلى أن الفلسطينيين يواصلون المشاركة في مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس 2018، للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم المحتلة عام 1948، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في حين يقمعها جيش الاحتلال بالرصاص الحي، ليرتقي خلالها 270 شهيداً، و30 ألف جريح وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.