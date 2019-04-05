الأمين العام للأمم المتحدة بعد لقائه حفتر: أشعر بقلق عميق

الخليج 365/ بغدادأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد لقائه قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، الجمعة، عن "قلقه العميق" ازاء الوضع في ليبيا.

وذكر غوتيريش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أغادر ليبيا وقلبي مفعم وأشعر بقلق عميق. إنني لا أزال آمل بإمكانية تفادي مواجهة دامية في طرابلس ومحيطها".

وأضاف غوتيريش بحسب "روسيا اليوم": "الأمم المتحدة متمسكة بمساعدة التسوية السياسية، كما هي متمسكة، وأيا كانت تطورات الأحداث، بدعم الشعب الليبي".



يذكر أن غوتيريش اجتمع، اليوم الجمعة، مع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في قاعدة الرجمة قرب مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وكان قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر قد أمر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس، ضمن حملة بدأها أمس الأول الأربعاء، لاستهداف ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية".

