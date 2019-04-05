ترامب يدرس عقابا اقتصاديا للتصدي لتهريب المخدرات من المكسيك

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يدرس عقابًا اقتصاديًا، إلى جانب رسوم جمركية، للتصدي لتهريب المخدرات من المكسيك عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال ترامب في تدوينة على “تويتر”، بينما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض في رحلة تستمر يومين ستتضمن زيارة إلى الحدود مع المكسيك: “بالمثل فإنني أدرس عقابا اقتصاديا على الخمسمائة مليار دولار من

المخدرات التي يجري شحنها وتهريبها من خلال المكسيك وعبر حدودنا الجنوبية”.

وقال ترامب، أمس الخميس، إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات من المسكيك، وذلك في أحدث تحذير يوجهه إلى الجارة الجنوبية لتشديد الأمن على حدودها مع الولايات المتحدة.