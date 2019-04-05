مواجهات عنيفة في العزيزية قرب العاصمة الليبية طرابلس

الخليج 365 – متابعات خاصة تدور في الاثناء من ظهر اليوم الجمعة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي ومجاميع مسلحة في منطقة العزيزية قرب العاصمة الليبية طرابلس. وقال الصحفي أمجد طه في تغريده له على تويتر رصدها "الخليج 365" ان اشتباكات عنيفة في منطقة العزيزية قرب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات إرهابية تابعة لنظامي قطر وتركيا تستغل الأطفال والنساء كدروع بشرية لحماية مقراتها. وأكد القبض على 8 أفراد تابعين لإستخبارات نظام قطر معهم أموال لشراء ولاءات في مدينة الزاوية.

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