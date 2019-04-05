شاهد.. هروب جماعي لنساء لحظة مداهمة شرطة الآداب الكويتية لوكر للرذيلة

الخليج 365 – متابعات

داهمت إدارة مباحث الآداب في دولة الكويت، عددًا من الأوكار المشبوهة في منطقة جليب شيوخ، وأسفرت عن توقيف العشرات من الجنسيات الأفريقية والآسيوية المتورطين.

وأظهر مقطع فيديو متداول عددًا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني، فيما ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة، خلال استهداف الأوكار المشبوهة.

كما سقط مقيم آسيوي من علو وأصيب بكسور أثناء محاولته الهرب، حيث تم نقله للمستشفى، بينما أحيل بقية المتهمين، وهم بائعات هوى وسماسرة وزبائن من جنسيات أفريقية وآسيوية إلى التحقيق.

وأكد مصدر أنه سيتم استبعاد جميع الموقوفين من البلاد مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددًا إلى الكويت.