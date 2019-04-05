برلمان كوريا الجنوبية يصادق على صفقة تكلفة الدفاع مع أمريكا

صادقت الجمعية الوطنية الكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، على اتفاق سيؤول مع الولايات المتحدة الذي يدعو إلى زيادة حصة كوريا إلى 8.2% من تكلفة نشر القوات الأمريكية في البلاد، وفقا لموقع 24.

وفي الجلسة العامة، وافق النواب البرلمانيون على اقتراح ذي صلة بأغلبية 139 صوتاً مقابل 33 صوتاً، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وبموجب العقد لمدة سنة واحدة الذي تم التوقيع عليه في الشهر الماضي، ستدفع كوريا الجنوبية 1.04 تريليون وون(915 مليون دولار) لتشغيل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والتي يبلغ قوامها 28 ألف و500 جندي، بزيادة عن 960 مليون وون في العام السابق.

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وتخضع اتفاقية التدابير الخاصة للتصديق البرلماني في كوريا الجنوبية، ولكن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس.

ومنذ عام 1991، استخدمت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أموال دافعي الضرائب الكوريين الجنوبيين لتمويل أجور العاملين الكوريين الجنوبيين، وبناء مرافق القاعدة والخدمات اللوجستية.

وطالبت الولايات المتحدة بارتفاع حاد في حصة كوريا الجنوبية إلى 1.2 مليار دولار، كما دعت واشنطن إلى عقد لمدة سنة واحدة، في حين أرادت سيؤول أن يستمر العقد لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.