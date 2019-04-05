واشنطن تلغي تأشيرة دخول مدعية المحكمة الدولية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة الغانية فاتو بنسوده، بسبب تحقيق محتمل حول أعمال جنود أمريكيين في أفغانستان،وفقا لموقع 24.

وقال مكتب بنسوده في بيان "يمكننا أن نؤكد أن السلطات الأمريكية سحبت تأشيرة دخول المدعية الى الولايات المتحدة"، مضيفاً أن المدعية العامة ستواصل مهامها "بدون خوف".

وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأمريكيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان ألا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأمريكي تورط فيها.

وقال تقرير المحكمة الصادر في 2016 إن ثمة "أسساً معقولة" للاعتقاد بأن الجيش الأمريكي مارس التعذيب في مواقع معتقلات سرية في أفغانستان تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وأن الحكومة الأفغانية وطالبان ارتكبا جرائم حرب.