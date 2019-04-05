خبير أمني: القوات الأمريكية لن تغادر الأنبار

رجح الخبير الأمني العراقي حامد العكاشي، الخميس، أن القوات الأمريكية لن تغادر الأنبار مطلقاً لحماية مصالحها في العراق والمنطقة،وفقا لموقع 24.
وقال العكاشي، وفق موقع "باسنيوز"، إن "القوات الأمريكية في الأنبار تمتلك قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، وفي مطار الحبانية شرقي الرمادي مع وجود مقرات ومواقع لها في مدن أعالي الفرات، وفي الشريط الحدودي بين العراق وسوريا".
وأضاف أن "وجود القوات الأمريكية أمر واقعي، وهي لن تغادر الأنبار لسنوات عديدة، وربما لن تنهي مهام جنودها مطلقاً لحماية مصالحها في العراق، وخصوصاً في الأنبار وفي الدول العربية مثل سوريا والسعودية والأردن".
واعتبر العكاشي، أن "القوات الأمريكية تعمل بمعزل عن الحكومة المركزية والمحلية في الأنبار، ولا تقدر أي جهة عراقية معرفة نهاية وجود القوات الأمريكية أو التدخل في عملها مطلقاً".
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