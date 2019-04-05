جوتيريس: وضع المهاجرين في ليبيا مأساوي والمجتمع الدولي مسؤول عنهم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس، أنّه صُدم من الوضع المأسوي الذي يُعانيه المهاجرون في ليبيا، مشيرا إلى أنها ليست وحدها المسؤولة، بل المجتمع الدولي بأسره،وفقا للعين الإخبارية.

وقال في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي إثر تفقده مركزاً لاحتجاز المهاجرين في اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الليبية طرابلس: "تأثّرت كثيراً وصدِمت بمستوى المعاناة خاصة اليأس الذي وجدته".

وناشد جوتيريس "المجتمع الدولي أن يتفهم الحاجة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي المتعلّق باللاجئين و إلى معالجة مشكلة الهجرة بطريقة تتّفق مع مصالح الدول و حقوق الإنسان".

وتُعد ليبيا مقصداً لآلاف المهاجرين الأفارقة ومعبراً للهجرة إلى السواحل الأوروبية.

ويموت مئات من هؤلاء المهاجرين سنوياً في البحر وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية التي تبعد 300 كلم عن السواحل الليبية، لكن عددهم تراجع إثر قرار إيطاليا غلق موانئها أمام السفن التي تنقذ مهاجرين في البحر.