البنتاجون يرفض طلب تركيا الخاص بمنظومة إس-400 الروسية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة، إنها لن تبحث تشكيل مجموعة عمل مع تركيا بشأن خلاف حول اعتزام أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400، وذلك بعد يوم من اقتراح وزير الخارجية التركي تشكيل هذه المجموعة،وفقا للعين الإخبارية.
وقال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون "(تشكيل) مجموعة عمل فنية في هذه المرحلة ليس ضروريا، وليس وسيلة تبحثها الولايات المتحدة كحل للخلاف".
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن أنقرة اقترحت على واشنطن تشكيل مجموعة عمل، لتحديد إن كانت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 تشكل خطرا على العتاد العسكري للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.
واعتبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الأربعاء الماضي، أن شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية يشكل خطرا على حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وهددت الولايات المتحدة الحكومة التركية بفرض المزيد من العقوبات عليها حال شرائها أنظمة صواريخ إس-400 من روسيا.
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، حيث قدم الأسبوع الماضي 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، يهدف إلى منع تسليم المقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا.
وفي مارس/آذار الماضي، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا من أنه إذا ما شرعت في شراء نظام دفاع جوي روسي فسيتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة "إف-35".
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