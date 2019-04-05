الجيش الليبي: لا طائرات ولا جنود أجانب بمعركة طرابلس

نفى اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي المشير خليفة حفتر، مشاركة أي جنود أجانب في الهجوم على طرابلس،وفقا لموقع 24.
وقال المسماري، في تصريحات، نقلتها عنه قناة "الحرة": "نعتز بالجيشين المصري والجزائري لكن هذه معركة ليبيين ومعركة إرادة وطنية، ولا يمكن أن يخوضها إلا الليبيون".
وأضاف "سترون الطيارات القديمة جداً ولا توجد أي مشاركات أجنبية على الإطلاق"، لكنه في الوقت ذاته أكد أن هناك "طائرات أجنبية تدخل يومياً، بعضها بهدف القضاء على داعش وبعضها بهدف الاستطلاع"، مشيراً إلى أن هذه الطائرات تدخل المجال الجوي الليبي بدون التنسيق مع الجيش الوطني الليبي.
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