شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان ناعيا أبوالمجد: تتلمذت على يديه وأدين له بكل الفخر والاعتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الذى وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، ووصف الدكتور على عبد العال، الفقيد، قائلا: إنه أحد أساتذة القانون البارزين، ورمز من الرموز الوطنية الجليلة التى خرجت من نبت أرض مصر الطيبة.

وتابع الدكتور على عبد العال، أدين للدكتور كمال أبو المجد له بكل الفخر والاعتزاز أن نهلت من قبس علمه وتتلمذت على يديه ، مضيفا إن المغفور له على مدى عقود ممتدة في كل المواقع التى تولاها مثال يحتذى في الاعتدال والعطاء والانتماء للوطن، وصاحب باع طويل ورؤى وبصيرة وفكر مستنير يجد صداه لدى المتلقين، مؤمنا بأن إختلاف الرأي ليس من أجل تسجيل المواقف أو المصالح الضيقة، ولكنه عمل جاد يهدف إلى البناء والتقدم.مشيرا الى أن المكتبة المصرية والعربية تزخر بمؤلفاته النفيسة بالعلوم القانونية والإجتماعية التى تمثل خير زاد للمشتغلين في هذا المجال، وتتلمذ على يديه أجيال من سدنة العدل والإنصاف من رجال القضاء الجالس والواقف على سواء.

واختتم الدكتور على عبد العال، قائلا :" رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته وألهمنا وأسرته وتلاميذه ومحبيه صبر المؤمنين ".