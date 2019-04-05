شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية علاء عابد وحزب مستقبل وطن: رحلات للأطفال احتفالا بيوم اليتيم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، نائب دائرة الصف بمحافظة الجيزة، رحلات لأطفال الصف إلي مدن الملاهي للأطفال بمناسبة يوم الطفل اليتيم ، وانطلقت اليوم، أولي هذه الرحلات إلي مدينة دريم بارك علي نفقته الخاصة وبرعاية حزب مستقبل وطن.



وتعهد النائب علاء عابد، لأطفال مدينة الصف وقراها باستمرار الرحلات طوال شهر ابريل، على أن يشارك فى هذه الرحلات الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم لدمجهم بالأطفال اليتامى، وأكد أن الهدف من هذا الأمر دمج الأطفال الأيتام مع المجتمع المحيط بهم ولتكوين صداقات لهم من خارج الدار بنظرائهم الأطفال.

وأشار عابد ، إلى أن كل رحلة تشمل الانتقال والغداء واستخدام الملاهي لعدد200 طفل، بالإضافة للمشرفين، مؤكدا أن ذلك يأتي اتباعا للدين الإسلامي الحنيف وقول المولى عز وجل فى صورة الضحى " فأما اليتم فلا تقهر " صدق الله العظيم .





















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