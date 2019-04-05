وكيل مجلس النواب: زيارة وزير الآثار لسوهاج تحقق نهضة سياحية كبيرة بصعيد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بزيارة الدكتور خالد عنان وزير الآثار ووفد من أغلب سفراء دول العالم بزيارتهم إلى المناطق الأثرية بسوهاج، مؤكدا أن الزيارة تحقق نهضة سياحية كبيرة بصعيد مصر.

وأوضح "الشريف"، فى بيان له اليوم، أن الزيارة تحقق نقلة حضارية عظيمة طال انتظارها، وجهد كبير من وزارة الآثار ودعم كبير من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى إلى أن الزيارة تفتح أفاق جديدة وتتيح توفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة.

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وأضاف "كيل أول مجلس النواب، أن أخميم ستعود لسابق عدها فهى بحق "مانشستر ما قبل التاريخ"، وتزدهر بها صناعة الحرير الطبيعي والسجاد اليدوي.

وأشار "الشريف" إلى أن مصر تنعم بمناظر طبيعية خلابة وشعب طيب الأعراق، قائلا: "نفخر ونعتز بوطننا العزيز مصر، وتحيا مصر عظيمة بأهلها وجيشها فهم فى رباط إلى يوم الدين".

ويقوم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ويشاركه 40 سفيرا فى زيارة معبد أبيدوس بالبلينا، وافتتاح مركز الزوار الجديد فى سوهاج.