السعودية والإمارات والبحرين ومصر يقاطعون اجتماعًا برلمانيًا في الدوحة

أعلنت مصر و​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ أنها لن تحضر اجتماعًا برلمانيًا دوليًا من المقرر أن يعقد في العاصمة القطرية ​الدوحة​ اعتبارًا من يوم السبت لأن قطر لم تغير المسلك الذي دفع هذه الدول لقطع العلاقات معها قبل عامين.

وكانت الدول الأربع قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر عام 2017 متهمة إياها بدعم ​الإرهاب​ وإيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وتعتبر قطر أن المقاطعة تهدف لتقويض سيادتها، وبدأت ترسم مسارًا بعيدًا عن جيرانها في الخليج يتضمن إقامة شراكات تجارية جديدة وتوطيد العلاقات مع تركيا والانسحاب من ​منظمة أوبك​.