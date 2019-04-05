أردوغان: على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معرفة حدودهما

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​الولايات المتحدة​ و​الإتحاد الأوروبي​ تحاولان التدخل في شؤون ​تركيا​، وعليهما أن تعرفا حدودهما".

وخلال حديث صحفي، لفت إلى أنه "بعد الانتهاء من التصويت في ​الانتخابات​، دخلنا في المسار القضائي لتقديم طعون على النتائج".

وأوضح أن "الأحزاب التركية تقوم بإجراءات طعونها، وهذا حقها الطبيعي، و"تحالف الشعب" الذي يضم "​حزب العدالة والتنمية​" و"حزب الحركة القومية"، حصل على 53.3 بالمئة من الأصوات في الانتخابات المحلية".

وبين الرئيس التركي أن "تحالف الشعب" فاز في 25 قضاء من بين 39 من إجمالي أقضية ​اسطنبول​.

وحول الطعون المقدمة، أوضح أردوغان أنه "إذا لم تستجب لجنة الانتخابات باسطنبول إلى طلبنا سيتولد لدينا حق اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات"، مشيراً إلى أن الأغلبية الساحقة في مجلس بلدية اسطنبول بيد "تحالف الشعب".