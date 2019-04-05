بري وصل في قطر للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

وصل رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بر الى العاصمة القطرية ​الدوحة​ للمشاركة في اعمال مؤتمر ​الاتحاد البرلماني الدولي​ الذي يفتتح اعماله غدا، برفقة النواب ​ميشال موسى​، اغوب بقرادونيان ورولى الطبش.

وشارك بري والوفد المرافق في اعمال اجتماع المجموعة البرلمانية العربية تمهيدا للمؤتمر.

وجرت مناقشة العمل من اجل توفير الدعم للمقترح العربي المقدم كبند طارئ للمؤتمر والذي قدمته ​الكويت​ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بضم ​الجولان​ ل​اسرائيل​. مع الاشارة الى تقديم ​المغرب​ اقتراح مماثل يرمي الى ضمان الية لحماية دولية للشعب الفلسطيني.

وشدد بري على توحيد المقترحات العربية في اقتراح واحد والتركيز على حماية ​الشعب الفلسطيني​ وعلى الجولان، والاتفاق على صياغة موحدة لدعم الموقف العربي في المؤتمر.

وبعد مداخلات عدد من رؤساء وممثلي المجالس اقر المجتمعون توحيد الاقتراحين الكويتي والمغربي والاقتراحين التركي والاندونيسي في اقتراح واحد ينص على حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري، وتعزيز التعايش المشترك بين الشعوب والاديان في العالم.