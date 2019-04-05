الحريري جالت في البقاع الأوسط والجراح أولم على شرفها في تعنايل

قدمت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، في محطتها الخامسة ضمن جولتها في البقاعين الاوسط والغربي، التعازي في بلدة ​برالياس​ بوفاة الشاب علي سعد الدين ميتا نجل الرئيس السابق لبلدية برالياس، ورافقها النواب: ​عاصم عراجي​، ​محمد القرعاوي​ و​بكر الحجيري​.

وكان في استقبالها عائلة الفقيد وامام البلدة وسام عنوز الذي شكرها على "مواساتها للعائلة بفقدان شاب ابكى القلوب.

بعدها، انتقلت الى مطعم "امالين" في "الكاسكادا مول" في ​تعنايل​ حيث اقام وزير الاعلام ​جمال الجراح​ غداء على شرفها، شارك فيه النواب: عراجي، القرعاوي، الحجيري، ​سليم عون​، و​جورج عقيص​، والنواب السابقون: انطوان سعد، ايلي ماروني، امين وهبي، طوني بو خاطر، شانت جنجنيان، وناصر نصرالله، مستشار رئيس الحكومة لشوون البقاع علي حسين الحاج، رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ودوائر حكومية، منسقا "تيار المستقبل" في البقاعين الاوسط والغربي سعيد ياسين وعلي صفيه، واعلاميون.

ثم عقدت الحريري اجتماعا ضم رؤساء البلديات في البقاعين الاوسط والغربي جرت فيه مناقشة المطالب الانمائية الملحة للمنطقة ومسألة تلوث نهر الليطاني.