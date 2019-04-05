شدياق عرضت ومحافظ بعلبك الهرمل شؤونا انمائية تهم المنطقة

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة ​مي شدياق​، محافظ بعلبك - الهرمل ​بشير خضر​، حيث تم البحث في الشؤون الانمائية للمنطقة. كما تناول الجانبان سبل التعاون لإمكانية مكننة المحافظة.

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