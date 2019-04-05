درغام التقى بستاني وبحث معها شؤونا انمائية

بحث عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في المشاريع الإنمائية لعكار وتحديدا تلك المتعلقة بالصرف الصحي والمياه.كما وجه درغام دعوة للوزيرة بستاني لزيارة عكار والتعرف على مرافقها العامة.
من جهتها أكدت بستاني أننا "نقوم بانجاز داتا شاملة عن حاجات محافظة عكار للعمل بطريقة علمية صحيحة في مختلف البلدات من دون استثناء، للتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة"، ولفتت إلى أن "الدراسات سوف تنجز في وقت قريب جدا".
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