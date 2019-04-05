تجمع العلماء نوّه بلقاء الرئيس عون سفير فنزويلا عبّر من خلاله عن السيادة الحقيقية لدولة

رأى "​تجمع العلماء المسلمين​" في بيان، أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تحاول التهويل على دول ​العالم​ وبالأخص دول منطقتنا لفرض سياساتها عليها وإلزامها أجندة سياسية تلزمها اياها، وعلى هذه الدول تنفيذ الإملاءات الأميركية حتى لو كان ذلك خلافا لمصالحها ومناقضا لتطلعات شعوبها".

ونوه التجمع بـ"موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ باستقباله وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الذي عبر من خلاله عن السيادة الحقيقية للدولة اللبنانية من تستقبل ومن لا تستقبل، وخصوصا أن لدينا جاليات كبيرة في ​فنزويلا​ والدول المحيطة ومصلحتنا باستمرار التواصل وتأكيد تعاملنا مع خيارات الشعوب بحسب انتخاباتها الديموقراطية لا بحسب الإملاءات الأميركية". واستغرب "انصياع بعض المسؤولين في عدم استقبالهم للوزير الفنزويلي".