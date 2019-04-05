بطيش التقى سفيري تونس ومصر وماطيوسيان والصراف

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، سفير تونس في لبنان كريم بودالي في زيارة تعارف جرى في خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وتونس وسبل تطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعود بالفائدة على البلدين.
كما إلتقى بطيش سفير مصر في لبنان نزيه نجاري وبحث معه في العلاقات المشتركة والتبادل التجاري، وتوقيع مذكرة حول تسجيل الدواء اللبناني في مصر، وكان بطيش قد استقبل النائب الكسندر ماطيوسيان والوزير السابق يعقوب الصراف.
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