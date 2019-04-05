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بطيش التقى سفيري تونس ومصر وماطيوسيان والصراف

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استقبل وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​، سفير تونس في ​لبنان​ ​كريم بودالي​ في زيارة تعارف جرى في خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وتونس وسبل تطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعود ب​الفائدة​ على البلدين.

كما إلتقى بطيش سفير مصر في لبنان ​نزيه نجاري​ وبحث معه في العلاقات المشتركة والتبادل التجاري، وتوقيع مذكرة حول تسجيل الدواء اللبناني في مصر، وكان بطيش قد استقبل النائب الكسندر ماطيوسيان والوزير السابق ​يعقوب الصراف​.

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