أفيوني عرض والنجاري سبل التعاون التكنولوجي بين لبنان ومصر

استقبل وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في مكتبه بالوزارة السفير المصري ​نزيه النجاري​ في زيارة تعارف تم خلالها عرض لإمكانية تبادل الخبرات بين ​لبنان​ ومصر في مجال ​اقتصاد​ المعرفة.

وأوضح أفيوني "أننا عرضنا مع السفير النجاري لسبل التعاون بين لبنان ومصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتطرقنا أيضا إلى أهمية التاريخية والاخوية بين مصر ولبنان، والدعم المستمر الذي تقدمه مصر دولة وشعبا إلى لبنان في كل المجالات".

بدوره، أكد النجاري "دور وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا المهم في تقدم العمل الحكومي وخدمة المواطنين في لبنان"، مشيراً الى أنه "في مصر هناك مشاريع مشابهة لدور وزارة تكنولوجيا المعلومات، مثل مشروع ​الحكومة​ الالكترونية، ولدينا خبرات في هذا المجال يمكن تبادلها مع لبنان. ولذلك، كانت زيارتي للتعرف على الوزير أفيوني وأيضا للبحث في كيفية إنشاء تعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات".