عُثر على جثة مواطن داخل شاليه في ​طبرجا​ - ​كسروان​ وقد حضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وعمل عناصر مركز العقيبة في ​الدفاع المدني​ على نقل الجثة إلى ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي وبعد معاينتها من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة حصلت منذ 15 يوما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة رجل داخل شاليه في طبرجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.