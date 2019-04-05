ترامب: يجب أن يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن مجلس الاحتياط الاتحادي يجب أن يخفض أسعار الفائدة ويعود إلى سياسة التيسير الكمي، في تصريحات حادة بشأن السياسة المالية للبنك المركزي الأمريكي المستقل.

وذكر ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته إلى كاليفورنيا: "أعتقد شخصيا أن مجلس الاحتياط يجب أن يخفض أسعار الفائدة. أعتقد أنها فعلا تبطئنا، وليس هناك تضخم".

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كان مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" قد رفع أسعار الفائدة أربع مرات، لكنه أشار في أحدث إرشاداته إلى أنه من المرجح أن يتوقف لفترة قصيرة عن إجراء زيادات أخرى في المدى القصير.

وأضاف ترامب أنه "فيما يتعلق بسياسة التشديد الكمي، يجب أن يكون هناك تيسير كمي".

كان قد تم تطبيق السياسة غير التقليدية للتيسير الكمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية كوسيلة لضخ أموال في النظام المالي وخفض تكاليف الإقراض عبر شراء سندات حكومية أو سندات أخرى من السوق.