التحالف العربي يشن غارات تستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (أ ش أ)

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الجمعة، 4 غارات استهدفت تجمعات ومركبات عسكرية لمليشيا الحوثي شمال مركز مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني -حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية- إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تجمعات حوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير 4 مركبات عسكرية.

كانت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة قد نفذت عملية نهاية الأسبوع قبل الماضي، حررت خلالها أجزاء واسعة شمال مديرية عبس، وصولاً إلى تخوم مزارع الجر غرب مركز مديرية عبس كبرى مدن محافظة حجة.