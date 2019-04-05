بالصور.. اكتشاف مقبرة "توتو" وزوجته عازفة "الشخشيخة" للآلهة حتحور بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن مصطفى الوزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار عن اكتشاف مقبرة "توتو" وزوجته "طاه شيرت إزيزس" التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل "الشخشيخة" الخاصة بالآلهة حتحور، هذا بالإضافة إلي بقايا آدمية ومجموعة من دفنات لطيور وحيوانات، وذلك بمنطقة الديابات التابعة لجبل أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وقال "وزيري" في مؤتمر صحفي حضره وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، و37 سفيرا وأسرهم، العديد من قيادات ومسئولي الآثار بسوهاج إن رحلة الكشف عن المقبرة بدأت في شهر أكتوبر الماضي عندما وردت معلومة لضباط شرطة السياحة والآثار بقيام لصوص مقابر بالحفر والتنقيب عن مقبرة بجبل أخميم.

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وأضاف أنه جرى ضبط اللصوص بالتنسيق بين ضباط مباحث مركز أخميم وشرطة السياحة والآثار، وتم تشكيل بعثة مصرية برأسته وتسليمها المكان الذي بدأت الرحلة في الكشف عنه.

وأوضح "وزيري" أن المقبرة ذات الألوان زاهية جميلة ولم تصل إليها يد العابثين والمخربين وتعود للفترة البطلمية وعثر بها على عدد من اللفائف الأثرية من بينها 50 مومياء والعديد من القوارض " الفئران " والمشهورة بصغر حجمها والمعروفة باسم " الذباب " .

وأشار أمين المجلس الأعلى للآثار إلى أن زوجة "توتو" التي عثر على مقبرتها كانت تعمل بمهنة "عازفة الصلاصل "، لافتا أن المقبرة التي عثر عليها عبارة عن صالة وغرفتين للدفن.