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إصابة 16 شخصًا في انفجار بالعاصمة الإسبانية مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد (د ب أ)

أصيب 16 شخصًا اليوم الجمعة، في انفجار دمر جزء من مبنى بمنطقة بوينتي دي فاليكاس بالعاصمة الإسبانية مدريد، بسبب تسرب للغاز على ما يبدو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن السلطات.

وأفادت خدمات الطوارئ، بأن المبنى، الذي يقع بشارع كالي دي سان كلوديو، تعرض لأضرار جسيمة حيث تضرر أحد طوابقه على الأقل في الانفجار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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