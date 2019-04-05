إصابة 16 شخصًا في انفجار بالعاصمة الإسبانية مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد (د ب أ)
أصيب 16 شخصًا اليوم الجمعة، في انفجار دمر جزء من مبنى بمنطقة بوينتي دي فاليكاس بالعاصمة الإسبانية مدريد، بسبب تسرب للغاز على ما يبدو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن السلطات.
وأفادت خدمات الطوارئ، بأن المبنى، الذي يقع بشارع كالي دي سان كلوديو، تعرض لأضرار جسيمة حيث تضرر أحد طوابقه على الأقل في الانفجار.
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