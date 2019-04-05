لأول مرة: روسيا تفوز بحكم حول الأمن القوي مع منظمة التجارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ربحت روسيا نزاعًا بشأن الأمن القومي في منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، في حكم بشأن خلاف يتعلق بالسكك الحديدية في أوكرانيا، الأمر الذي من الممكن أن يقدم أيضا الدعم لرسوم جمركية عالمية على السيارات قد يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعتبر هذا الحكم هو أول حكم على الإطلاق بشأن حق استثناء الأمن القومي من قوانين التجارة العالمية، ويمكن الطعن على الحكم الصادر عن لجنة في منظمة التجارة العالمية.ك

كما وأكدت اللجنة أيضا حق منظمة التجارة العالمية في تقييم الذرائع المرتبطة بالأمن القومي، ما يؤثر سلبا على ما كانت تقوله الولايات المتحدة من أن المنظمة التجارية ليس من اختصاصها النظر في المسائل المتعلقة بالأمن القومي.